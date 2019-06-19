В Ярославле областной суд оставил в силе решение об оскорблении власти

Ярославль, , 16:51 — REGNUM Ярославский областной суд оставил в силе решение Кировского районного суда о штрафе ярославцу Кириллу Попутникову, выложившему в интернет фотографии надписи, оскорбляющей власть. Об этом в социальных сетях сообщил сам Попутников.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, житель Ярославля выложил в социальные сети оскорбительное фото надписи на здании УМВД по Ярославской области. Полиция привлекла его по статье «Мелкое хулиганство» по так называемому «закону об оскорблении власти». Районный суд признал Попутникова виновным в административном правонарушении и назначил ему минимальное наказание — штраф в 30 тыс рублей.

Ярославец не согласился с этим решением и обжаловал его в областном суде. Но суд подтвердил решение первой инстанции. Попутников намерен и дальше обжаловать решение суда вплоть до Европейского суда по правам человека.

Также полиция расследует уголовное дело в отношении человека, сделавшего надпись.

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