Трое тюменцев обвиняются в похищении человека с целью выкупа

Тюмень, , 16:23 — REGNUM В Тюменской области трое жителей областного центра обвиняются в похищении человека. Для них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Су СКР по региону.

В начале апреля в полицию обратился 25-летний житель Тюмени, который сообщил, что его похитили трое неизвестных ему мужчин на территории торгового центра и насильно удерживали в заложниках на протяжении трёх с половиной часов. Похитители требовали от него 650 тысяч рублей за освобождение. Потерпевший согласился на условия, после чего они высадили его на улице Восстания в городе Тюмени. Момент похищения был зафиксирован на камерах видеонаблюдения торгового центра.

По факту предъявлено обвинение троим жителям города Тюмени 1995, 1996 и 1998 годов рождения по п.п. «а», «в», «з» ч. 2 ст.126 УК РФ («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия из корыстных побуждений»). Обвиняемые заключены под стражу.