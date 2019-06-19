Межэтнический конфликт в Сомали: погибли 38 человек

Могадишо, , 15:58 — REGNUM Власти Мали сообщили о гибели по меньшей мере 38 человек в последней серии межплеменных столкновений. Об этом 19 июня сообщает Associated Press со ссылкой на местных чиновников.

По их словам, акты насилия вспыхнули в понедельник, 17 июня, недалеко от границы с Буркина-Фасо.

Чиновники уточнили, что противостояния вспыхнули на этнической почве.

Напомним, межэтнические конфликты случаются в Мали достаточно часто, последней крупной вспышкой насилия стала мартовская бойня в деревне Пойль, в результате которой погибли порядка 160 человек.

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