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Неизвестные устроили стрельбу и забрали пациента больницы в Ингушетии

Происшествия

Информация об инциденте в МВД не комментируется

Магас, 19 июня 2019, 15:44 — REGNUM  В Ингушетии несколько человек 19 июня устроили стрельбу на территории республиканской клинической больницы в городе Назрани. Из травматологического отделения вывезен пациент, который был доставлен накануне с травмами, полученными в результате избиения, пишет интернет-газета «Ингушетия».

Инцидент произошел сегодня днем. По данным издания, пострадавших при стрельбе не было, так как выстрелы были произведены в воздух. По предварительной информации, причина случившегося может быть связана с внутритейповыми конфликтами.

В настоящее время информации по поводу инцидента на официальных сайтах правоохранительных ведомств нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2016 года в Ингушетии произошел подобный инцидент в больнице Назрани. Около 50 человек ворвались на территорию и забрали из морга тело подозреваемого в терроризме, который был убит в ходе перестрелки с полицией. В правоохранительных органах комментировать ситуацию не стали, а источник в МВД сообщил тогда, что потасовка произошла из-за того, что родственники не предоставили необходимую для выдачи тела справку.

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