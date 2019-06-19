В Ярославской области мужчина воровал памятники с кладбища

Рыбинск, Ярославская область, , 15:42 — REGNUM В Ярославской области Рыбинский суд вынес приговор 35-летнему мужчине, который украл с кладбища металлические памятники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Ранее судимый мужчина действовал вместе со своим 38-летним знакомым. Среди бела дня двое мужчин сняли на кладбище 12 памятников, чтобы сдать их в металлолом. Однако охрана вызвала полицию, которая задержала мужчин.

«После задержания 35-летний рыбинец дал признательные показания и активно сотрудничал со следствием, в связи с чем уголовное дело рассматривалось в особом порядке уголовного судопроизводства», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

Рыбинский городской суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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