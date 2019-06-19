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В Турции задержали корабль с 12 тоннами марихуаны на борту

Происшествия

Задержаны восемь граждан Украины

Анкара, 19 июня 2019, 15:25 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции изъяли около 12 тонн марихуаны с корабля, прибывшего из Алжира. Об этом 19 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Турецкие силовики действовали по наводке своих итальянских и испанских коллег, судно, прибывшее в порт Турции, путешествовало под флагом Молдавии.

Отмечается, что по подозрению в контрабанде наркотиков были задержаны восемь граждан Украины.

Как передавало ИА REGNUM, правоохранительные органы Турции ведут активную борьбу с контрабандой запрещенных наркотических препаратов. В результате рейдов, совершенных в 2018 году, были арестованы свыше 1,5 тыс. подозреваемых по данным делам.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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