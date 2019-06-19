Среда, 19 Июня 2019 года
15:23:30 МСК

В Югре горел цоколь торгово-развлекательного центра

Происшествия

Причина возгорания устанавливается органами дознания

Сургут, Югра, 19 июня 2019, 15:23 — REGNUM  Утром 19 июня в Сургуте (ХМАО) пожарные ликвидировали возгорание в торгово-развлекательном центре «Агора». Из здания самостоятельно эвакуировались 230 человек, из них 68 детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по ХМАО.

Сигнал в дежурную часть поступил в 10:08 по местному времени (08:08 мск). По прибытию пожарно-спасательных подразделений МЧС было обнаружено возгорание в цоколе. К тушению привлекались 7 единиц техники и 29 человек личного состава.

Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается органами дознания.

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Пожары в учреждениях торговли
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