Среда, 19 Июня 2019 года
15:07:28 МСК

СК возбудил дело по убийству в массовой драке в Москве

Происшествия

ЧП случилось у станции метро «Электрозаводская»

Москва, 19 июня 2019, 15:07 — REGNUM  Возбуждено уголовное дело по факту убийства во время массовой драки у станции метро «Электрозаводская» в Москве, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице.

Читайте также: В массовой драке в Москве у станции метро участвовали выходцы из Киргизии

Преступление произошло ранним утром 19 июня. У станции метро произошла драка между компанией знакомых между собой мужчин. Участники потасовки находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Один из мужчин скончался от ножевого ранения, и еще несколько получили ранения», — сообщили в СК.

Следователи проводят осмотр места происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как сообщало ИА REGNUM, в конфликте, по данным СМИ, приняли участие выходцы из Киргизии, пострадавшим от 18 до 20 лет. Драка произошла неподалёку от ресторана, где отдыхала компания.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Массовые драки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить