Офицер ВСУ ранил трёх подчинённых — разведка НМ ЛНР

Луганск, , 15:08 — REGNUM В районе населённого пункта Троицкое командир взвода 30-й бригады ВСУ ранил трёх силовиков, заявил 19 июня на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, ссылаясь на данные разведки.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения он (офицер) открыл огонь на поражение из автомата по трём военнослужащим, которые предприняли попытку оставить свои позиции», — рассказал он.

По его словам, в результате стрельбы боевики ВСУ получили ранения и были направлены на лечение в одну из больниц Троицкого района.

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