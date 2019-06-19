Среда, 19 Июня 2019 года
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В Подмосковье частично обрушился автомобильный мост

Происшествия

В результате происшествия никто не пострадал

Волоколамск, Московская область, 19 июня 2019, 14:43 — REGNUM  В Волоколамском городском округе Московской области частично обрушился автомобильный мост через реку Лама, сообщает 19 июня пресс-служба регионального главного управления МЧС РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел в 12:50 мск в результате попытки проезда по мосту груженого автомобиля «МАЗ». Обвал моста произошел на дороге местного назначения между деревнями Мусино и Малое Сырково.

В результате происшествия никто не пострадал, инцидент на жизнедеятельность населения деревень не повлияет.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в селе Бежта Цунтинского района Дагестана рухнул самодельный мост, не выдержав нагрузки четырёх автомобилей.

Читайте подробнее: Четыре машины рухнули с обрушившегося моста в Дагестане

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Обрушения мостов
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