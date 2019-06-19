Выпустив кошку на улицу, курганская пенсионерка лишилась 3 млн рублей

Курган, , 14:28 — REGNUM В Курганской области двое налётчиков украли у пенсионерки три миллиона рублей. За совершение разбойного нападения жители Архангельской области проведут в колонии строгого режима по 12 лет каждый, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Зауралью.

Как следует из материалов дела, двое мужчин с преступными целями следили за домом потерпевшей. Когда женщина выпускала кошку на прогулку, злоумышленники напали на неё, ударив по голове и связав, стали требовать деньги. Женщина отдала валюту и один миллион рублей — общий ущерб составил три миллиона рублей.

В этот же день подозреваемые скрылись за пределами Курганской области. В течение нескольких дней оперативники установили маршрут движения подозреваемых и их личности. Нападавшие оказались жителями Архангельска.

Кетовский районный суд признал «гастролёров» виновными в совершении преступления по п. «б» ч. 4 статьи 162 УК РФ («Разбой). Каждому из них назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.