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Военные Йемена начали наступление на хуситов в провинции Эль-Байда — СМИ

Происшествия

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Сана, 19 июня 2019, 14:01 — REGNUM  Вооруженные силы Йемена начали наступления на позиции хуситов в провинции Эль-Байда. Об этом заявил представитель провинции Ариф аль-Амри в интервью турецкому Anadolu Ajansi.

«Была развернута широкомасштабная военная операция по освобождению провинции Эль-Байда от повстанцев-хуситов», — сказал он.

Политик также добавил, что наступление проходит при поддержки авиации арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, добавив, что наступление имело некоторый успех. Какой именно, аль-Амри не уточнил.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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