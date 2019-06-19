В Киеве скончался депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук — СМИ

Киев, , 13:43 — REGNUM В Киеве скончался депутат Верховной рады от партии «Народный фронт» Дмитрий Тымчук, сообщило 19 июня издание Strana.ua со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, инцидент произошёл во время чистки парламентарием наградного оружия.

Тымчук стал известен на начальном этапе гражданской войны в Донбассе своими сообщениями из зоны боевых действий. Согласно его информации, ВСУ практически не несли никаких потерь.

Позже Тымчук организовал группу «Информационное сопротивление», которая занимается «разоблачением» информации, неудобной киевскому режиму.

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