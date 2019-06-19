Среда, 19 Июня 2019 года
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Арабская коалиция уничтожила беспилотник, запущенный йеменскими хуситами

Происшествия

Конфликт продолжается

Эр-Рияд, 19 июня 2019, 14:53 — REGNUM  Представитель арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, Турки аль-Малки заявил об уничтожении беспилотника, запущенного йеменскими хуситами, сообщает 19 июня Al Arabia.

По словам аль-Малки, прокомментировавшего инцидент для издания Саудовской Аравии, беспилотник был запущен повстанцами из стратегически важного порта Ходейда.

Подробности инцидента пока не сообщаются.

Напомним, арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, вторглась в Йемен в 2015 году, что привело к эскалации внутреннего противостояния в стране.

Хуситы, контролирующие большую часть государства, включая столицу, город Сана, в ответ на агрессию Эр-Рияда регулярно наносят ракетные удары по территории королевства.

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