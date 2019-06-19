Саратовская чиновница похитила 15 млн за счет фиктивных высоких зарплат

Энгельс, Саратовская область, , 12:54 — REGNUM В отношении экс-директора МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений физической культуры и спорта администрации Энгельсского МР» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере»). Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении ФСБ по Саратовской области.

По версии следствия, женщина организовала схему мошенничества, направляя завышенные сведения о размере зарплат сотрудников спортивных учреждений в комитет финансов районной администрации. Размер ущерба составляет более 5 млн рублей.

При этом в январе текущего года по материалам УФСБ было возбуждено уголовное дело по аналогичным эпизодам преступной деятельности. Общая сумма ущерба оценивается в 15 млн рублей.

Уголовные дела переданы по подследственности в Энгельсское управление МВД.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, заведующую детским садом в Дагестане подозревают в хищении около 480 тыс. рублей.

В 2012 году подозреваемая, будучи заведующий учреждения, приняла местную жительницу на должность подсобной рабочей. В последующем она платила ей 0,5 ставки дворника и уборщицы, а также выплачивала отпускные. Однако с января 2014 по апрель 2018 года женщина на работу не выходила. В этот период подозреваемая самостоятельно получала в бухгалтерии начисляемые сотруднице деньги и присваивала себе.