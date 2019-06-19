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В Запорожской области изъяли партию наркотиков на сумму более $2,6 млн

Происшествия

Площадь плантации — более пяти гектаров

Запорожье, Украина, 19 июня 2019, 12:49 — REGNUM  В Запорожской области сотрудники правоохранительных органов изъяли партию наркотиков на сумму более $2,6 млн. Об этом сообщили 19 июня в пресс-службе нацполиции Запорожской области.

В одном из сёл были обнаружены шесть теплиц общей площадью более пяти гектаров, в которых росли элитные сорта конопли.

«Теплицы были оснащены системой полива, освещения и отопления. Урожай собирали до трёх раз в год. Установлено, что готовый к употреблению «товар» переправляли в Крым», — рассказали в пресс-службе.

Задержаны четверо подозреваемых, трое из которых — жители Крыма и один местный.

В ходе обысков были изъяты 6 тыс. кустов конопли, почти 5 кг готовых наркотиков, огнестрельное оружие, а также оборудование для выращивания и переработки конопли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве правоохранители задержали двух иностранцев, в машине которых нашли 25 кг героина.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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