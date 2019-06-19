Задержан бывший вице-мэр Волгограда — СМИ

Волгоград, , 12:42 — REGNUM Бывший заместитель главы администрации Волгограда, бывший замглавы облздрава Сергей Бирюков задержан правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве 18 июня. О следственных действиях сообщил целый ряд местных СМИ.

По данным V1.RU, правоохранительные органы провели обыски в офисах ряда компаний, которыми, по мнению следствия, фактически руководит бывший чиновник, хотя формально отношения к ним не имеет.

«Во время проведения обысков и других оперативно-следственных мероприятий Сергей Бирюков был задержан. Его подозревают в мошенничестве, связанном с поставкой медицинского оборудования», — цитирует издание представителя правоохранительных органов.

По информации источника V1.RU, задержание бывшего чиновника «связано с поставкой крупных партий медицинского оборудования по государственным контрактам», в частности с оснащением одной из городских больниц. Издание приводит данные о том, что две компании за два с половиной года получили в общей сложности более 180 госконтрактов на общую сумму почти 180 млн рублей.

Добавим, что официального подтверждения информации о задержании Бирюкова и претензий к нему со стороны правоохранителей пока нет.