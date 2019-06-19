ДТП с автобусом на Кубани: Ространснадзор проводит проверку

Северский район, Краснодарский край, , 12:38 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) проводит проверку дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Краснодарском крае, в котором пострадали 17 человек, сообщает 19 июня радиостанция «Говорит Москва».

Отмечается, что на место происшествия выехал глава отдела Госавтодорнадзора по Краснодарскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла утром 19 июня на 43-м километре трассы Краснодар — Верхнебаканский в Северском районе. Пассажирский автобус столкнулся с большегрузом, в результате происшествия, по данным МЧС, пострадали 17 человек.

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