В Турции изъяли свыше 100 кг героина

Анкара, , 12:18 — REGNUM Правоохранительные органы Турции изъяли свыше 100 кг героина во время спецоперации, проводимой на востоке страны в провинции Ван, сообщает 19 июня Anadolu Ajansi.

Запрещенный наркотик был обнаружен в припаркованном автомобиле в пяти коробках, в которых находились 204 пластиковых пакета.

По данным сотрудников турецких правоохранительных органов, в 2018 году в стране было конфисковано 17 тыс. 300 тонн героина, по подозрению в незаконном распространении наркотических веществ были задержаны около 1,5 тыс. подозреваемых.

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