ВСУ обстреляли детскую больницу и бассейн в Донецке — СЦКК

Соледар, ДНР, , 12:08 — REGNUM Во время обстрела Донецка украинскими войсками были повреждены здания детской больницы и бассейна, сообщили 19 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В сообщении говорится, что украинские силовики нанесли массированный удар по Петровскому району Донецка. Было выпущено 110 снарядов калибра 122 мм и 53 мины калибра 120 мм. В результате был повреждён фасад здания детской городской клинической больницы №4 и бассейна «Петровский», а также шесть домов, заборы, транспортное средство, газопровод и линия электропередачи.

Повреждён также вентилятор главного проветривания на работающей шахте имени Челюскинцев. По предварительным данным, жертв среди мирного населения нет, говорится в сообщении.

Оперативная группа представительства ДНР в СЦКК выехала на место происшествия, чтобы зафиксировать последствия артиллерийского удара.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 196 единиц боеприпасов, в частности 15 снарядов из гаубиц калибра 122 мм.

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Напомним, применение в Донбассе артиллерии калибра более 100 мм запрещено Минскими соглашениями.