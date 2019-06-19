В результате инцидента с британским королевским кортежем пострадала женщина

Лондон, , 11:46 — REGNUM В результате инцидента с кортежем британского принца Уильяма и его супруги герцогини Кейт серьезно пострадала 83-летняя женщина, пишет газета Heute.

17 июня пожилая женщина попала под колеса одного из мотоциклов, сопровождавших королевскую семью по дороге в Виндзорский замок. До сих пор не уточняется, упала ли женщина на пути следования кортежа сама или был совершен наезд. Пострадавшая находится в критическом состоянии в госпитале.

Принц Уильям и его супруга были проинформированы об инциденте и связались с семьей пострадавшей. Он изъявили желание посетить женщину в госпитале, когда это будет возможно.

Это уже четвертая авария с участием британской монаршей семьи или ее кортежа за последние семь месяцев. Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года лет супруг королевы Елизаветы II, на тот момент 97-летний принц Филипп попал в ДТП, находясь за рулем своего внедорожника. После этого он решил сдать свои водительские права.

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