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В массовой драке в Москве у станции метро участвовали выходцы из Киргизии

Происшествия

Конфликт произошёл 19 июня около 5:30

В массовой драке в Москве у станции метро участвовали выходцы из Киргизии
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Мигранты

Москва, 19 июня 2019, 11:33 — REGNUM  Участниками массовой драки в Москве, в которой погиб человек, ещё трое пострадали, были выходцы из Киргизии, сообщает телеканал «360».

Конфликт произошёл 19 июня около 5:30 у станции метро «Электрозаводская». После происшествия компания направилась в метро, где скончался один из участников потасовки.

По данным издания, в конфликте принимали участие посетители ресторана «Иссык-Куль», выходцы из Киргизии.

«МК» называет имена пострадавших: 19-летний Уулу Маматали, 20-летний Уулу Садырбек, 18-летний Рекендер Шахтыбаев. Они получили ножевые ранения и ушибы. Личность погибшего пока не установлена, на вид ему около 20 лет.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, один из участников массовой драки в Москве нанёс ножевые ранения своим оппонентам.

Читайте ранее в этом сюжете: Один человек погиб в массовой драке на востоке Москвы

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Массовые драки
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