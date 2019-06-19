Ижевский школьник госпитализирован после ожога в автобусе

Ижевск, , 10:51 — REGNUM В Ижевске проводится доследственная проверка по факту травмирования 9-летнего мальчика в общественном транспорте. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Удмуртии.

По данным следствия, 1 июня мальчик с матерью ехали в ижевском автобусе № 12. На одной из остановок в автобусе оборвался шланг отопления, выбросившейся жидкостью мальчик получил ожог. Ребенок был госпитализирован и получает лечение до настоящего времени.

В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, изучается документация, представляющая интерес для следствия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в мае в Курске 11-летний школьник получил ожоги из-за жидкости, ёмкость с которой нашёл на территории заброшенного здания. Предположительно, это было средство для обработки противогазов. Пострадавший получил ожоги более 50% поверхности тела и был доставлен в ожоговое отделение областной клинической больницы.