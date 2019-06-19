Проливной дождь затопил дома и улицы Тбилиси

Тбилиси, , 10:50 — REGNUM

Прошедший минувшей ночью проливной дождь создал населению Тбилиси серьезные проблемы: были затоплены жилые дома, улицы и дороги.

По информации МВД Грузии, в центр по оперативному управлению неотложной помощью «112» в течение всей ночи поступило более 60 вызовов. Большинство касалось затопления подвалов и первых этажей домов. На места были направлены бригады пожарных-спасателей. Работы по выкачиванию воды еще продолжаются.

Одной из причин создаваемых в Тбилиси в результате дождя чрезвычайных ситуаций является неисправность, а в некоторых местах — полное отсутствие сточных сооружений. При проводившемся в столице Грузии в последние годы ремонте подземных коммуникаций — водопровода и канализации, а также дорожного покрытия — про сточные сооружения либо забывали, либо не считали нужным тратить на это дополнительные суммы. Последствия дают о себе знать после каждых обильных осадков.

В течение ночи в центр «112» поступил и ряд сообщений о поваленных непогодой деревьях и обвалах земельной массы. Специалисты считают, что и периодически фиксируемые провалы на участках дорог — тоже результат неправильно проведенных работ по их ремонту.

Больше всего вызовов в связи с созданными дождем проблемами поступило из кварталов Ваке-Сабурталинского, Глдани-Надзаладевского и Исани-Самгорского районов Тбилиси.

Памятуя о событиях 14 июня 2015 года, соответствующая служба ведет мониторинг состояния и уровня воды в реках и ручьях, протекающих через Тбилиси. В МВД заявляют, что на данный момент их состояние стабильное и подвергается контролю.

Как сообщалось ранее, в результате проливного дождя в столице Грузии в ночь на 14 июня 2015 года вышла из берегов сравнительно мелководная речка Вере, которая затопила прилегающие улицы, жилые дома и Тбилисский зоопарк. В результате разрушения сооружений и ограды зоопарка звери оказались на улицах. Погибло более 10 человек, десятки семей остались без крова.