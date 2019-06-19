Центральный аппарат СК взял на контроль дело о гибели девушки под Воронежем

Воронеж, , 10:45 — REGNUM Расследование гибели 17-летней жительницы Воронежской области, утонувшей при попытке спасти своих подруг, взято на контроль центральным аппаратом Следственного комитета России, сообщила пресс-служба СК.

Трагедия произошла 29 мая. Пять девушек пошли купаться на пруд «Сорванный» в с. Краснолипье Репьевского района Воронежской области. Во время купания у одной из девушек свело ногу, она попыталась уцепиться за подругу, в результате обе начали тонуть. Третья девушка бросилась им на помощь — она сумела спасти подруг, но сама утонула. Тело 17-летней девушки подняли на следующий день водолазы.

Следственные органы возбудили по факту смерти девушки уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности». Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Как напоминает ИА REGNUM, с установлением жаркой погоды в Воронежской области утонули уже несколько человек, в том числе — дети. Так, 13 июня в Хохольском районе утонул 16-летний подросток, в тот же день в Боровом в Воронеже погиб девятилетний ребенок, а в Чертовицах — 14-летний мальчик.