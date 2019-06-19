Киркоров показал на видео «жёсткую посадку» лайнера

Москва, , 10:50 — REGNUM Певец Филипп Киркоров опубликовал видеозапись из самолета, который, по его словам, совершил жёсткую посадку в московском аэропорту «Домодедово». Запись доступна для просмотра в Instagram артиста.

Сначала в кадре появляется ярко-зеленый лайнер авиакомпании S7, в который поднимаются пассажиры. Затем идут кадры, сделанные во время приземления. В иллюминатор видна взлетная полоса, потом слышен похожий на удар звук, после которого самолет снова набирает высоту.

«Эти 30 секунд своей жизни я не забуду никогда!» — написал Киркоров.

Певец поблагодарил пилотов за профессионализм и добавил, что в этот раз «обошлось».

https://www.instagram.com/p/By4VYNOHFce/

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киркоров рассказал о жесткой посадке лайнера S7, на котором он возвращался из Болгарии вместе с детьми. В «Домодедово» пояснили, что лайнер приземлился в штатном режиме со второго захода. Пилоты сделали дополнительный круг из-за сильного бокового ветра.

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