Среда, 19 Июня 2019 года
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Мотосезон-2019 в Москве: погибли 11 человек, пострадали 185

Происшествия

С начала мотосезона, стартовавшего в мае

Москва, 19 июня 2019, 11:11 — REGNUM  В Москве с начала майского мотосезона произошло сто семьдесят три аварии с участием мотоциклистов, где погибли 11 человек и пострадали ещё 185. Об этом сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Основная причина, по которой происходят аварии — превышение скорости мотоциклистов и невнимательность водителей автомобилей.

«Основными нарушениями в ДТП с участием мототранспорта являются превышение скорости, нарушение правил перестроения, нарушение очерёдности проезда и несоблюдение дистанции. Указанные нарушения были допущены не только водителями мотоциклов, но и другими участниками движения», — сообщили в ЦОДД.

Во избежание происшествий перед поездкой необходимо проверять техническое состояние мотоцикла и осуществлять его управление в мотошлеме, который в том числе должен быть и на пассажире. Также необходимо использовать специальную мотоэкипировку.

Кроме того, Центр организации дорожного движения напомнил правила движения водителям автомобилей: они не должны превышать скорость и обязаны включать поворотники. Особенно это важно в летний период, когда на улицах много детей.

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