ВСУ за сутки тринадцать раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК

Соледар, ДНР, , 10:37 — REGNUM За минувшие сутки зафиксировано 13 обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ, сообщили 19 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Всего украинские формирования выпустили 196 единиц боеприпасов.

На донецком направлении ВСУ выпустили 45 мин калибра 120 мм, 12 мин калибра 82 мм, применили вооружение БТР, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберные пулемёты.

На мариупольском направлении зафиксировано применение гаубиц калибра 122 мм (15 снарядов), миномётов калибра 120 мм (22 мины), а также гранатомётов РПГ и СПГ и стрелкового оружия.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы / населённые пункты: Спартак, Александровка, Донецк (аэропорт, посёлок шахты «Трудовская»), Ясное, Докучаевск, Стыла, Григоровка, Красноармейское», — заявили в СЦКК.

В результате обстрела в населённом пункте Ясное сгорели гараж и склад стройматериалов.

«ВСУ совершили целенаправленный обстрел таможенного поста ДНР в посёлке Красный Партизан из противотанкового орудия калибра 100 мм МТ-12 «Рапира». Прямым попаданием боеприпаса был поврежден вагончик таможенного поста», — добавили в СЦКК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские формирования обстреляли из гаубиц село Красноармейское. Повреждены ёмкости автозаправочной станции и один жилой дом.

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