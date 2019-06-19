В городском округе Якутска резко возросло количество пожаров – на 458,5%

Якутск, , 10:19 — REGNUM В мае в Якутске и пригороде было потушено на 458,5% больше пожаров, чем за аналогичный месяц 2018 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM, основываясь на данных отчётности якутского пожарно-спасательного гарнизона, которые оказались в распоряжении редакции.

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Из документов следует, что количество пожаров в мае за год выросло с 41 до 229, в апреле — с 15 до 93 (на 520%), в марте — с 32 до 50 (на 56,25%), в феврале — с 30 до 58 (на 93,34%). В мае и апреле погибших на пожарах не было, в марте погибли трое, в феврале — один человек. Спасены в феврале-мае 2019 года были восемь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте была расформирована пожарная часть посёлка Кангалассы под Якутском. Вместо полноценного пожарного подразделения там теперь действует временный пост, расположенный в Капитоновском доме инвалидов. Пожарную часть закрыли после голодовок её сотрудников, требовавших нормальные условия труда, начисление зарплат по закону и выдачи необходимых для работы обмундирования и средств индивидуальной защиты. Поводом для закрытия подразделения официально называлось плачевное состояние здания части и окончание срока договора его аренды.

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