Неизвестный украл статую Мэрилин Монро с Аллеи славы Голливуда

Голливуд, США, , 10:06 — REGNUM Неизвестный украл статую актрисы Мэрилин Монро на Аллее славы в Голливуде, пишет газета Kronen Zeitung 19 июня.

Как сообщила полиция, вор на глазах у очевидца взобрался на скульптуру «Четыре леди Голливуда» и снял с ее вершины позолоченную фигуру Монро, после чего скрылся. Полиция сняла отпечатки пальцев нарушителя.

Стальная скульптура-беседка «Четыре леди Голливуда» украшает Аллею славы с середины 90-х годов. Четыре актрисы — Дороти Дэндридж, Анна Мэй Вонг, Долорес дель Рио и Мэй Уэст — держат на своих плечах куполообразную конструкцию, шпиль которой украшала небольшая фигура Монро в знаменитой позе героини из фильма «Зуд седьмого года».