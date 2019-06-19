Среда, 19 Июня 2019 года
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В Турции обезврежен находящийся в розыске член РПК — СМИ

Происшествия

За его поимку была назначена награда в $682 тыс

Анкара, 19 июня 2019, 10:02 — REGNUM  Военные Турции «нейтрализовали» находящегося в розыске члена Рабочей партии Курдистана (РПК) Али Пилинга на востоке страны в провинции Битлис, об этом сообщает Anadolu Ajansi.

Термин «нейтрализован» означает не только физическое устранения противника, а также его захват в плен или добровольную сдачу. Чиновники, как правило, не уточняют о судьбе обезвреженных противников.

За поимку Пилинга министерство внутренних дел страны назначило награду в размере $682 тыс. Он находился в высшей категории разыскиваемых лиц — красной.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается властями Турции террористической организацией. Повстанцы сражаются за право получения собственной автономии в рамках государства.

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