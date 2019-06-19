Один человек погиб в массовой драке на востоке Москвы

Москва, , 09:54 — REGNUM В результате массовой драки возле входа на станцию метро «Электрозаводская» в Москве погиб один человек, еще трое пострадали, сообщили 19 июня в столичном управлении СКР.

«Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из участников нанёс ножевые ранения другим участникам драки», — сообщили РИА Новости в СКР.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля на юге Москвы неизвестные, вооружённые травматическим оружием и топорами, совершили разбойное нападение на автомобиль, похитив у водителя 1 млн рублей.

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