В центре Киева под асфальт провалились два автомобиля

Киев, , 09:47 — REGNUM В Киеве на улице Крещатик два автомобиля провалились под асфальт, сообщил 18 июня ресурс «Информатор».

Водитель одного из автомобилей успел выехать из провала. Второй автомобиль оказался в яме наполовину. Его сумели достать только с помощью эвакуатора.

Журналисты отметили, что во дворе, где образовалась яма, давно не проводились ремонтные работы

Место происшествия оградили, правоохранители опасаются, что обвал может продолжиться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на юге Санкт-Петербурга рейсовый автобус провалился в промоину, заполненную горячей водой.

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