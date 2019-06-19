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На Кубани столкнулись пассажирский автобус и фура: 17 пострадавших

Происшествия

Автобус «Богдан» столкнулся с большегрузным автомобилем Volvo

Краснодар, 19 июня 2019, 09:30 — REGNUM  17 человек пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и большегрузного автомобиля в Краснодарском крае утром 19 июня.

«Рейсовый автобус сообщением Ахтырский — Краснодар столкнулся с грузовиком в Северском районе. По предварительным данным, пострадали 17 человек», — цитирует РИА Новости представителя МЧС России.

Авария произошла около 07:45 19 июня на 43-м километре трассы А-46 Краснодар — Верхнебаканский в Северском районе — пассажирский автобус «Богдан» столкнулся с большегрузным автомобилем Volvo. По данным «Кубанских новостей», после ДТП в больницу были доставлены десять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня два автобуса столкнулись в Сочи, не поделив дорогу. В результате в больнице с травмами оказались 23 человека.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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