Экс-директор МУПа в чувашском городе уклонялся от уплаты 90 млн долга

Чебоксары, , 09:25 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия «Алатырское предприятие объединенных котельных и тепловых сетей» («АПОК и ТС»), которое задолжало поставщикам и мэрии Алатыря более 90 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, злоумышленника признали виновным в уклонении от погашения кредиторской задолженности и неисполнении решения суда.

Следствием установлено, что директор МУП «АПОК и ТС», зная о решениях Арбитражного суда Чувашии о взыскании в пользу АО «Чувашская энергосбытовая компания», ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» и администрации Алатыря более 90 млн рублей долга, «злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности».

«Он давал указания работникам бухгалтерии о выдаче наличных денежных средств на удовлетворение текущих потребностей организации, не связанных с исполнением вступивших в законную силу решений судов, в нарушение очередности удовлетворения требований взыскателей», — говорят в надзорном ведомстве.

В прокуратуре добавляют, что злоумышленник был неоднократно предупреждён об уголовной ответственности и игнорировал постановление судебного пристава об ограничении расходных операций по кассе. При этом предприятие имело реальную возможность исполнить судебные решения.

Бывшему директору совершение трёх преступлений, предусмотренных ст. 177 УК РФ («Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере») и трех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 315 УК РФ («Злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда»). Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 мая 2019 года общая задолженность предприятий ЖКХ по оплате поставщикам за услуги газо-, тепло‑ и электроснабжения составляла в Чувашии 3,56 млрд рублей, из которых более 746 млн рублей — долги за электроэнергию, более 1,7 млрд рублей — за газ, свыше 1 млрд рублей — за тепловую энергию. В надзорном ведомстве по итогам мониторинга отмечали рост долгов организаций жилищно-коммунального комплекса на территории Вурнарского, Козловского, Марпосадского, Порецкого, Чебоксарского районов, городов Алатыря, Канаша, Новочебоксарска и Шумерли. Среди причин образовавшейся задолженности называли недобросовестные действия руководителей управляющих организаций, в том числе по соблюдению сроков перечисления поступивших от населения денежных средств за поставленные топливно-энергетические ресурсы.

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