В Донбассе после похода на озеро в больницу попали 22 ребёнка

Рубежное, ЛНР, , 09:33 — REGNUM В городе Рубежное на подконтрольной Украине территории ЛНР 27 человек попали в больницу с предварительным диагнозом гастроэнтероколит. Об этом сообщили 19 июня в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«В течение 17−18 июня в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 27 человек (из них 22 ребёнка), которые 15−17 июня отдыхали на пляже «Малибу» и купались в озере Песочное в г. Рубежное», — сказано в сообщении.

Больные находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни ничто не угрожает. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Каменка-Бугская Львовской области с симптомами пищевого отравления госпитализированы 14 посетителей ресторана «Озон».

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