Житель Калуги подозревается в убийстве знакомой женщины

Калуга, , 09:16 — REGNUM В правоохранительные органы Калуги 17 июня поступило сообщение об обнаружении в лесополосе в районе Грабцевского шоссе тела женщины.

Как сообщила 19 июня корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по Калуге Эльвира Гейдарова, установить лицо, подозреваемое в совершении преступления, удалось в те же сутки. Им оказался 29-летний калужанин, который сообщил полицейским об обнаружении тела.

По версии следствия, мужчина был знаком с 38-летней потерпевшей несколько лет, периодически они злоупотребляли спиртным. 17 июня они пошли за алкогольной продукцией и на обратном пути поругались.

Со слов подозреваемого, погибшая на почве ревности к другим женщинам оскорбляла его. В ответ на это он подверг женщину избиению, в том числе ногами, причинив несовместимые с жизнью телесные повреждения.

Читайте также: Особо опасный рецидивист осуждён в Калуге за убийство

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Подозреваемый задержан. Следователь ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу на период расследования. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в Калужской области пятеро участников организованной преступной группы из Таджикистана признаны судом виновными в убийстве и разбойном нападении на дом предпринимателей.

Читайте также: В Калуге за разбой и убийство осуждены пятеро членов ОПГ из Таджикистана