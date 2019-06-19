Здание ExxonMobil в иракской Басре подверглось обстрелу — СМИ

Багдад, , 08:34 — REGNUM Ракетному обстрелу подверглось одно из зданий в иракском городе Басра, в котором находится представительство американской нефтяной компании ExxonMobil. Об этом передает 19 июня агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.

По данным источников, в результате инцидента пострадали двое рабочих. Согласно данным полиции, ракета попала в жилой квартал и оперативный штаб Бурджесии к западу от города.

Ответственность за данную акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Источник в службах безопасности сообщил, что Exxon готовится к немедленной эвакуации около 20 иностранных сотрудников. Кроме американской компании Exxon там работают британо-нидерландская Royal Dutch Shell PLC и итальянская Eni SpA, сообщили официальные лица.