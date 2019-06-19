В Испании задержали судно с десятью тоннами гашиша

Мадрид, , 07:43 — REGNUM Полиция и налоговая служба Испании задержали сухогруз «ELG», на борту которого нашли десять тонн гашиша. Об этом сообщили 18 июня в пресс-службе испанской налоговой службы.

Судно шло под молдавским флагом, а вся его команда состояла из граждан Украины.

«Налоговое управление вчера в 13.00 перехватило судно под молдавским флагом с 10 тоннами гашиша. В рамках операции «Seifa» патрульные катера «Abanto», базирующиеся в Картахене, и «Paíño», базирующиеся в Пальма-де-Майорке, при поддержке воздушных средств таможенного контроля Налогового агентства задержали торговое судно «ELG» в 98 милях к юго-востоку от Картахены», — сказано в сообщении.

На борту судна обнаружили 350 тюков с наркотиками, которые были спрятаны среди легального груза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Филадельфии задержали судно, на борту которого оказалось 16,5 тонн кокаина. Общая стоимость изъятых наркотиков составляет более $1 млрд.

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