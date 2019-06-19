Выходца из России убили в Лондоне

Лондон, , 07:45 — REGNUM Уроженец России по имени Глеб Жебровский убит на востоке Лондона в районе Тауэр-Хамлетс. Об этом говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

Убийство 34-летнего мужчины произошло днем 15 июня. Жебровский также известен как Глеб Стальной, он проживал в районе Поплар, но родился в России, пояснил старший инспектор отдела убийств и особо тяжких преступлений Саймон Стэнкомб.

Жебровский скончался после получения ножевых ранений. Задержаны двое подозреваемых. В полиции полагают, что несколько человек могли стать свидетелями произошедшего.

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Ближайшие родственники убитого извещены о произошедшем. Российские дипломаты проверяют наличие у мужчины гражданства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Стамбуле российский гражданин получил ножевое ранение в ходе массовой потасовки. Местные правоохранители разбираются в произошедшем, жизнь пострадавшего вне опасности.

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