В Приморье задержали подозреваемого в осквернении памятника Ленину

Владивосток, , 07:28 — REGNUM В Приморском крае сотрудники полиции задержали 18-летнего молодого человека, который подозревается в осквернении памятника Владимиру Ленину в Пограничном районе, сообщает 19 июня пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение о нанесенных на памятник нецензурных надписях. Прибывшие на место правоохранители осмотрели место происшествия и опросили свидетелей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. В отделе полиции он дал признательные показания, заявив, что совершил правонарушение под воздействием алкоголя. По факту осквернения памятника было открыто производство по статье о мелком хулиганстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта в селе Родниковое Приморского края на местном кладбище вандалы подвергли осквернению надгробия, среди которых были и памятники ветеранам Великой Отечественной войны — могильные плиты были повалены и разбиты.

Читайте также: В Приморье вандалы надругались над памятниками ветеранам