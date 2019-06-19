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В Приморье задержали подозреваемого в осквернении памятника Ленину

Происшествия

По факту осквернения памятника было открыто производство по статье о мелком хулиганстве

Владивосток, 19 июня 2019, 07:28 — REGNUM  В Приморском крае сотрудники полиции задержали 18-летнего молодого человека, который подозревается в осквернении памятника Владимиру Ленину в Пограничном районе, сообщает 19 июня пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение о нанесенных на памятник нецензурных надписях. Прибывшие на место правоохранители осмотрели место происшествия и опросили свидетелей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. В отделе полиции он дал признательные показания, заявив, что совершил правонарушение под воздействием алкоголя. По факту осквернения памятника было открыто производство по статье о мелком хулиганстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта в селе Родниковое Приморского края на местном кладбище вандалы подвергли осквернению надгробия, среди которых были и памятники ветеранам Великой Отечественной войны — могильные плиты были повалены и разбиты.

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Вандализм
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