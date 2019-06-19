ЛНР: ВСУ за сутки три раза нарушили режим прекращения огня

Луганск, , 07:25 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования обстреляли два населённых пункта на территории ЛНР, заявили 19 июня в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

По посёлку Молодёжное боевики ВСУ выпустили четыре мины калибра 120 мм со стороны Попасной. В направлении Калиново они выпустили две мины калибра 120 мм, а затем шесть мин калибра 82 мм. Украинские силовики также применили гранатомёт СПГ и две противотанковые управляемые ракеты.

В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано три обстрела территории ЛНР. Под огнём ВСУ оказались населённые пункты Калиново и Нижнее Лозовое.

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