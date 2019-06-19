Среда, 19 Июня 2019 года
07:24:17 МСК

Более 20 человек пострадали в результате землетрясения в Японии

Происшествия

Большинство пострадавших — пожилые люди

Токио, 19 июня 2019, 07:19 — REGNUM  В результате землетрясения на северо-западе Японии пострадал 21 человек. Об этом 19 июня сообщает телеканал NHK.

Сообщается, что в префектуре Ниигата пострадали четверо человек. Один из пострадавших получил тяжелые травмы. Самое большее число пострадавших — в префектуре Ямагата (12 человек). Один пострадавший в префектуре Исикава.

Четверо человек получили травмы при эвакуации в префектуре Мияги.

Большинство пострадавших — пожилые люди, которые получили травмы во время падения при сильных толчках.

Напомним, 18 июня у побережья северных префектур Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8.

Читайте также: Из северных районов Японии эвакуируют людей. Метеослужба ждёт цунами

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Землетрясения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить