Более 20 человек пострадали в результате землетрясения в Японии

Токио, , 07:19 — REGNUM В результате землетрясения на северо-западе Японии пострадал 21 человек. Об этом 19 июня сообщает телеканал NHK.

Сообщается, что в префектуре Ниигата пострадали четверо человек. Один из пострадавших получил тяжелые травмы. Самое большее число пострадавших — в префектуре Ямагата (12 человек). Один пострадавший в префектуре Исикава.

Четверо человек получили травмы при эвакуации в префектуре Мияги.

Большинство пострадавших — пожилые люди, которые получили травмы во время падения при сильных толчках.

Напомним, 18 июня у побережья северных префектур Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8.

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