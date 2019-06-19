Число жертв землетрясения в китайской Сычуани выросло до 13 человек

Чэнду, Китай, , 06:47 — REGNUM Тринадцать человек погибли и еще 199 получили ранения в результате землетрясения магнитудой 6,0, которое произошло в провинции Сычуань на юго-западе Китая в 22:55 по местному времени 17 июня, сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций КНР, передает агентство Синьхуа.

По данным на 16:00 по местному времени 18 июня, 20 человек, остававшихся под завалами зданий, были спасены, в то время как еще 731 человек был эвакуирован. Продолжаются инспекции для оценки безопасности в регионе, а также поисково-спасательные работы. Администрация по землетрясениям Китая выделила 80 человек для мониторинга ситуации в реальном времени на месте происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, Администрация национального продовольствия и стратегических резервов КНР выделила 5 тыс. палаток, 10 тыс. раскладушек и 20 тыс. одеял жителям пострадавших от землетрясений районов. От землетрясения в общей сложности так или иначе пострадали 142 832 человека, 73 здания было разрушено.

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