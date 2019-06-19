Число жертв взрыва газопровода на фабрике на юго-востоке КНР достигло шести

Наньчан, Китай, , 06:39 — REGNUM Число жертв взрыва газопровода сталелитейной фабрики в столице китайкой провинции Цзянси городе Наньчан увеличилось до шести человек, сообщает 19 июня агентство Синьхуа.

Как сообщили в бюро по чрезвычайным ситуациям Наньчана, еще двое человек находящихся в госпитале с серьезными ранениями, скончались. Инцидент произошел 29 мая на фабрике специальной сталелитейной компании «Фанда». Взрыв привел к выбросу горящего кокса, в результате чего один человек погиб на месте.

Стало также известно, что надзорные органы, следящие за безопасностью, неоднократно критиковали фабрику «Фанда» в связи с недостаточной безопасностью труда как для сотрудников, так и для окружающих. Порядка 10 происшествий с пострадавшими произошло на предприятии с 2016 года.

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