Зябликов изъяли у контрабандиста в аэропорту Нью-Йорка

Нью-Йорк, США, , 05:40 — REGNUM В международном аэропорту имени Джона Кеннеди в американском Нью-Йорке был задержан мужчина, незаконно перевозивший зябликов, сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что 39-летний житель штата Коннектикут Френсис Гураху был арестован в аэропорту Нью-Йорка. В ходе обыска у него были изъяты 34 живых зяблика, которых Гураху пытался провезти в сумке, в которой лежали пластиковые бигуди. По словам задержанного, зябликов он собирался продать на конкурс певчих птиц.

Как отмечает агентство, подобные конкурсы проводятся в Бруклине и Куинсе, где призы получают обладатели птиц с самым лучшим голосом. По словам Гураху, за каждого из зябликов он собирался выручить около $3 тысяч.

Подобный случай произошел и в декабре 2018 года. Тогда сотрудники таможенной службы обнаружили 70 зябликов в сумке, в которой также лежали пластиковые бигуди. Сотрудники таможенных служб отмечают, что контрабанда живых птиц в штате запрещена из-за угрозы сельскому хозяйству, а также из-за угрозы распространения птичьего гриппа.