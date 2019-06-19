В Китае в результате горного обвала погибли пять человек

Пекин, , 05:10 — REGNUM По меньшей мере пять человек погибли в результате горного обвала в китайской провинции Шэньси, передаёт 19 июня Центральное телевидение Китая.

Как уточняется, инцидент произошёл накануне на территории уезда Нинцян городского округа Ханьчжун.

В ходе спасательной операции из-под завала были извлечены трое пострадавших, но все они позднее скончались в больнице. Сегодня утром спасателями были обнаружены тела ещё двух погибших.

Сообщается, что работы по ликвидации последствий обвала в настоящее время продолжаются. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.