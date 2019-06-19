Среда, 19 Июня 2019 года
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В Китае в результате горного обвала погибли пять человек

Происшествия

Инцидент произошёл в провинции Шэньси в центральной части Китая

Пекин, 19 июня 2019, 05:10 — REGNUM  По меньшей мере пять человек погибли в результате горного обвала в китайской провинции Шэньси, передаёт 19 июня Центральное телевидение Китая.

Как уточняется, инцидент произошёл накануне на территории уезда Нинцян городского округа Ханьчжун.

В ходе спасательной операции из-под завала были извлечены трое пострадавших, но все они позднее скончались в больнице. Сегодня утром спасателями были обнаружены тела ещё двух погибших.

Сообщается, что работы по ликвидации последствий обвала в настоящее время продолжаются. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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