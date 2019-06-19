Среда, 19 Июня 2019 года
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Взрыв на границе Колумбии и Венесуэлы унес жизни 12 человек

Происшествия

Еще десять человек получили ранения

Каракас, 19 июня 2019, 05:02 — REGNUM  В венесуэльской деревне Бока-де-Грита, расположенной рядом с границей с Колумбией, прогремел взрыв, сообщает колумбийское издание El Tiempo.

Сообщается, что взрыв произошел утром 18 июня. По предварительным данным, неизвестные привели в действие несколько взрывных устройств. В результате взрыва погибли 12 человек, еще десять человек получили ранения различной степени тяжести. Отмечается, что колумбийские власти уже задержали двух мужчин, пытавшихся нелегально пересечь границу. По предварительной версии, взрывы произошли из-за столкновения преступных группировок, занимающихся контрабандой топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая в районе моста Симона Боливара на границе Колумбии и Венесуэлы взорвалась граната. В результате взрыва пострадали 12 человек. Сообщалось, что злоумышленники бросили гранату в район обменных пунктов в секторе Ла Парада. Преступники позднее были задержаны полицией.

Читайте ранее в этом сюжете: При взрыве на границе Колумбии и Венесуэлы пострадали 12 человек — СМИ

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Организованная преступность в Латинской Америке
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