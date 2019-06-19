Канадский военнослужащий погиб на учениях НАТО в Болгарии

Оттава, , 04:00 — REGNUM Военнослужащий армии Канады погиб в Болгарии во время учений НАТО Swift Response-2019, сообщает пресс-служба канадского министерства обороны.

Сообщается, что инцидент произошел 17 июня в районе населенного пункта Чешнегирово в Болгарии. Военнослужащий четвертой Канадской дивизии погиб при прыжке с парашютом. В настоящее время гибель солдата расследует канадская военная полиция. Других подробностей происшествия не разглашается. По данным Болгарского национального телевидения, солдат погиб из-за того, что у него не раскрылся парашют.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года четверо шведских военнослужащих пострадали в ходе учений НАТО Trident Juncture 2018. Сообщается, что военнослужащие пострадали в результате ДТП — один из бронированных автомобилей шведских вооруженный сил врезался в «легковушку».

Читайте ранее в этом сюжете: Четверо шведских военных пострадали в ходе учений Trident Juncture 2018