Среда, 19 Июня 2019 года
03:51:03 МСК

Неизвестные обстреляли машину мексиканского депутата

Происшествия

Депутата госпитализировали с огнестрельным ранением

Мехико, 19 июня 2019, 03:50 — REGNUM  Неизвестные вооруженные люди обстреляли автомобиль, в котором ехала депутат законодательного собрания мексиканского штата Морелос Эрика Сарагоса, сообщает пресс-служба генпрокуратуры штата.

Сообщается, что неизвестные напали на автомобиль в муниципалитете Куаутла. Правоохранители обнаружили на месте происшествия 12 гильз калибра 9 мм, в настоящее время их изучают эксперты ведомства. Сама депутат получила огнестрельное ранение и была госпитализирована. В настоящее время генпрокуратура штата проводит расследование покушения.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе неизвестные напали на воинское подразделение на северо-востоке Мексики. В результате перестрелки один военнослужащий получил смертельное ранение, а пятеро преступников были убиты.

Читайте ранее в этом сюжете: На северо-востоке Мексики на военных напали бандиты

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нападения на представителей органов власти
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить