Неизвестные обстреляли машину мексиканского депутата

Мехико, , 03:50 — REGNUM Неизвестные вооруженные люди обстреляли автомобиль, в котором ехала депутат законодательного собрания мексиканского штата Морелос Эрика Сарагоса, сообщает пресс-служба генпрокуратуры штата.

Сообщается, что неизвестные напали на автомобиль в муниципалитете Куаутла. Правоохранители обнаружили на месте происшествия 12 гильз калибра 9 мм, в настоящее время их изучают эксперты ведомства. Сама депутат получила огнестрельное ранение и была госпитализирована. В настоящее время генпрокуратура штата проводит расследование покушения.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе неизвестные напали на воинское подразделение на северо-востоке Мексики. В результате перестрелки один военнослужащий получил смертельное ранение, а пятеро преступников были убиты.

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